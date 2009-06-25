Рерайт 10 несложных статей. Тематики – дети, фото. Оплата – 500 руб.
Описание 12 разделов для автомобильного портала
Требуется написать описание разделов к автомобильному порталу по 250-300 знаков каждого.
И грамотное, для поисковых систем описание всего портала.
Данный портал сейчас в разработки, но суть его можно увидеть http://dr-car.ru/
Запчасти
автозапчасти для иномарок (магазины).
Расходные материалы
фильтры, автомобильные масла, тормозные колодки, ремни
Шины и колесные диски
автомобильные диски и резина
Аксессуары
дополнительное оборудование к автомобилям
Автомобильные разборки
продажа подержанных запчастей для иномарок
Запчасти оптом
поставщики запчастей оптом
Сервис
техническое обслуживание автомобилей
Ремонт
авторемонт, автосервис, диагностика автомобилей
Установка сигнализаций
противоугонные системы, установка, ремон, обслуживание
Установка аудиосистемы и навигации
установка мультимедиа, TV, навигационных систем
Автомобильные мойки
мойка, полировка и химчистка автомобилей
Дилеры
автомобильные салоны, продажа автомобилей
Пример во вложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $16Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Требуется грамотный человек, неоднократно писавший про бензин и дизельное топливо. Исходный материал для рерайта предоставляю. Оплата 1 WMZ за 1000. Объём 20 000-40 000 знаков. Срок - 2 дня. В личку не писать ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна помощь в рерайте. Рерайтить необходимо описания к фильмам на двд. За 3 дня в сумме необходимо отрерайтить 600 описаний. Каждое из них должно быть по 500-600 знаков без пробелов. Указывайте, пожалуйста, стоимость за ...Закрыт16 лет назад
Нужно заменить текст на главной странице сайта hotloves.ru Условия: - прочитав текст человек захотел воспользоваться услугой, т.е. что бы текст был продающий, что бы пользователя цепляло; - поисковые машины, полюбили этот текст, ...Завершен16 лет назад
Необходимо проанализировать, осмыслить и написать аналитическую записку по сайтам/проектам буржунета. Мне необходима информация, о том, какие тематики/сайты/проекты там популярны. Информацию желательно предоставить в виде: Тематика, ее анализ, подробное !!! описание и особенности, ...Закрыт16 лет назад
- $50
Тематика может быть любой, лишь бы интересно. Для авторов, которые лидируют в рейтинге у читателей, предусмотрены отдельные бонусы.Копирайтинг151 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно для парочки проектов написать тексты для ссылок для Sape За вопросами писать в аську 177626682Завершен16 лет назад
- $100
Необходимо придумать название для "салона штора" (почему в ковычках салон штор поймете к концу) Основная целевая аудитория: женщины в возрасте 25-50 лет, с достатком средний-выше среднего Главная задача что бы название было эмоциональным. ...Копирайтингнет заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Для создания наполнения научно-популярного журнала про альтернативные источники энергии (журнал с одноименным названием) требуются авторы. Оплата после утверждения статьи главным редактором (в случае неутверждения - правки, ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $350
1. Требуется копирайтер, немного разбирающийся в автомобилях. 2. Необходимо найти и отрерайтить порядка 200 отзывов по автомобилям(желательно не очень большие отзывы в пределах 1000 знаков). 3. Список марок и моделей машин предоставлю. ...Завершен16 лет назад