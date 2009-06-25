Описание 12 разделов для автомобильного портала

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Завершен16 заявок294 просмотра

Требуется написать описание разделов к автомобильному порталу по 250-300 знаков каждого.

И грамотное, для поисковых систем описание всего портала.

Данный портал сейчас в разработки, но суть его можно увидеть http://dr-car.ru/

Запчасти

автозапчасти для иномарок (магазины).

Расходные материалы

фильтры, автомобильные масла, тормозные колодки, ремни

Шины и колесные диски

автомобильные диски и резина

Аксессуары

дополнительное оборудование к автомобилям

Автомобильные разборки

продажа подержанных запчастей для иномарок

Запчасти оптом

поставщики запчастей оптом

Сервис

техническое обслуживание автомобилей

Ремонт

авторемонт, автосервис, диагностика автомобилей

Установка сигнализаций

противоугонные системы, установка, ремон, обслуживание

Установка аудиосистемы и навигации

установка мультимедиа, TV, навигационных систем

Автомобильные мойки

мойка, полировка и химчистка автомобилей

Дилеры

автомобильные салоны, продажа автомобилей

Пример во вложении.

16 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
46 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$8
2 дня
Мария отлично справилась с поставленной задачей, написала уникальный информационный текст. Большое спасибо!
Очень хороший заказчик! Андрей умеет создать все условия (четкое ТЗ + 100% предоплата), чтоб работа выполнялась в хорошем настроении. Надеюсь, что еще появится возможность принять участие в новых проектах этого заказчика. Всем рекомендую сотрудничество с Андреем!

Заявки фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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