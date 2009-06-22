Наполнить сайт на DLE

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Закрыт11 заявок207 просмотров

Требуется наполнить сайт на DLE из 6-и word документов.

1 документ = 1 новость,в одном документе по 3-5 картинки.

Писать сроки и цену.

DLE
16 лет назад
dr-Nemo
Вадим 
52 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

gallardo
Ольга 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

gallardo
Ольга 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад

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