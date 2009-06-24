Написать seo-копирайтинг (игрушки)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок186 просмотров

Необходимо написать около 20 seo-статей.

Тематика: детские игрушки

Объем текста ~ 300-1000 знаков.

Срочность - 2 дня.

В приват не пишите.

В предложении указывайте - стоимость, сроки и буду рад получит небольшое портфолио.

ТЗ во вложении

контакты:

skype: bausovru

icq 251 255 958

[email protected]

16 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

irirnka_kyrs
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов
16 лет назад
$1
1 день
Ирина, очень ответственно подошла к работе. Качественно описала нужные задания... Было очень приятно получать на один день раньше в поставленные сроки 10+
Хороший заказчик. Предельно ясно поставил задание, сроки, форму оплаты. На текущие вопросы сразу ответил. Оплатил сразу же по выполнении работы. Приятно с таким человеком работать!

Заявки фрилансеров

irirnka_kyrs
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов
16 лет назад

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