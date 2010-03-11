Необходим дизайн сайта для компании, занимающейся установкой газового оборудования. В основных чертах - подобный сайту gasservice.ru В личные сообщения , ICQ, email - просьба НЕ ПИСАТЬ.
Дизайн сайта налоговых консультантов
Нужен дизайн первой и второй страницы сайта компании оказывающей налоговые консультации и правовые услуги в области налогов.
Стиль минимализм и строгость. flash анимация не нужна.
должен содержать:
- поле для входа в личный кабинет
Сразу скажу - хочется посмотреть оригинальные идеи (шаблонные варианты достали)
Сумма - 5 000 руб.
в случае если идея понравится сумма вырастет до 10К
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Заявки фрилансеров
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