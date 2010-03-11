Дизайн сайта налоговых консультантов

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт27 заявок247 просмотров

Нужен дизайн первой и второй страницы сайта компании оказывающей налоговые консультации и правовые услуги в области налогов.

Стиль минимализм и строгость. flash анимация не нужна.

должен содержать:

- поле для входа в личный кабинет

Сразу скажу - хочется посмотреть оригинальные идеи (шаблонные варианты достали)

Сумма - 5 000 руб.

в случае если идея понравится сумма вырастет до 10К

15 лет назад
Putinich2
Роман 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
15 лет назад
$170
3 дня

Заявки фрилансеров

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
15 лет назад

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