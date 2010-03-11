Разработка дизайна интернет-магазина

Требования к дизайну

Необходимо разработать дизайн интернет-магазина запчастей автомобилей марки Ford.

Дизайн сайта должен быть стильным и современным. Не допускается чрезмерное использование графических и анимационных элементов (флеш).

Должно уделяться внимание удобству пользователя. Стиль текстовый, с небольшим содержанием графики. Кроме того, дизайн должен быть резиновым, рассчитанным на минимальное разрешение 1024x768.

Цветовая гамма сайта: синий, голубой, белый (фон).

У пользователя должно сложиться ощущение комфорта и удобства пользования сайтом.

На главной странице предполагается разместить возможность быстрого поиска запчасти по номеру, а также выбор запчасти по каталогу автомобилей марки Ford. Для более удобного выбора требуемого автомобиля поиск может быть пошаговым (выбор марки в виде перечня фотографий всех моделей, выбор года выпуска, выбор кузова). Предполагается использовать технологию AJAX, не требующую перезагрузки страницы. Поэтому необходимо предусмотреть возможность выбора всех 3 шагов на одной странице без ее перезагрузки. После выбора всех 3 шагов пользователь должен увидеть список запчастей, отсортированных по категориям:

• Кузов

• Двигатель

• Трансмиссия

• Управление

• Внешний вид

• Электрооборудование

Список запчастей каждой категории можно выводить в виде отдельных закладок (пример закладок на странице www.1c-bitrix.ru «Управление сайтом», «Корпоративный портал», «Партнеры»)

Кроме того, на главной странице необходимо предусмотреть вывод нескольких случайно выбранных запчастей из каталога продукции (с фотографиями, названием, ценой).

На всех страницах сайта должна присутствовать следующая обязательная информация:

• Логотип

• Основное меню (горизонтальное в верхней части страницы)

• Дополнительное меню (в левой колонке)

• Контакты (телефон, email, skype, ICQ) в верхней части страницы

• Поиск по коду запчасти (в верхней части страницы, возможно, под левым меню)

• Форма авторизации для неавторизованных пользователей или ссылка на корзину для авторизованных

Примеры сайтов:

http://www.na-ford.ru/ (нравится дизайн в целом, расположение меню)

http://www.major-ford.ru/ (нравится меню)

http://www.genser.ru/ru/autos/ford/ (нравится вариант вывода фотографий моделей - можно использовать для 1 шага выбора каталога)

Предпочтения по шрифту:

9px, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif

Структура сайта

Главное меню:

o Главная

o О компании

o Акции и скидки

o Партнерская программа

o Контакты

Дополнительное меню:

o Поиск по коду

o Поиск по модели

o Аксессуары

o Доставка

o Оплата

Необходимо разработать 3 макета главной страницы. После выбора одного из макетов необходимо будет в том же стиле разработать макет страницы с описанием запчасти, макет страницы корзины заказов.

Если что-то осталось неясным - вопросы приветствуются.

Пожалуйста, указывайте свою стоимость и сроки разработки (без учета времени на согласование)