Имеется сайт www.skinskit.ru необходимо довести его до ума. Заполнить все недостающие страницы, добавить видео, фото, частично изменить дизайн, интегрировать почтовую форму. Оплата обсуждается лично.
Поправить флеш шаблон сайта
Необходимо сделать поправки в шаблоне сайта на флеш. Необходимо поменять текст на страничках и т.д.
Пишите свой номер icq для контакта.
Заявки фрилансеров
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