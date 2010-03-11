Дизайн, верстка и интеграция шаблона в Amiro.CMS.

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Требуется дизайнер программист, для создания и интеграции шаблона в Amiro.CMS.

1. Требуется создать дизайн 2 стр.

2. Сверстать шаблон для Amiro.CMS.

3. Интегрировать его.

Так же рассмотрю вариант, сверстать готовый дизайн, так как дизайнера я по идее нашел. Предлагайте.

15 лет назад
GRK-RUS
Геворк 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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