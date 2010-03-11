Дизайн (Доделать-переделать)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок267 просмотров

Привет!

Есть сайт, смесь каталога и новостного портала. "Дизайн" я пытался сделать сам, но что-то неочень получается.

Нужно сохранить примерно смысл, и привести все в нормальный вид (что б был какой то стиль)

http://www.inpage.com.ua - ссылка на сайт

Жду Ваши придложения по цене и сроку!

15 лет назад
Robin83
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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