Дизайн (Доделать-переделать)

Привет!

Есть сайт, смесь каталога и новостного портала. "Дизайн" я пытался сделать сам, но что-то неочень получается.

Нужно сохранить примерно смысл, и привести все в нормальный вид (что б был какой то стиль)

http://www.inpage.com.ua - ссылка на сайт

Жду Ваши придложения по цене и сроку!