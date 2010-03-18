Нарисовать имиджевый макет сайта

Что ж, поехали...

Надо нарисовать свеженький имиджевый дизайн сайта, каркасов будет 2 - главная и раздел.

Раздел двух типов - текстовый или + сетка рисунков.

Надо разработать 3 разные концепции. 2 моих предварительных (не окончательных для вас, у вас могут быть свои мысли) варианта в тех. задании, третий же целиком за вами.

Сроки: от 1 до 3-х дней.

Вполне вменяемое тех. задание в формате Word вместе с корпоративным стилем в формате Adobe Ilustrator во вложении.

Так же доступны для скачивания каталоги продукции, которые чем-то могут помочь.

Скачивайте, смотрите, ваши сроки/стоимость/портфолио.