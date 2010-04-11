Здравтвуйте! Есть шаблон на темплейтмонстре, лого, карта сайта и примерные изображения для анимации. Необходимо доработать шаблон и сверстать главную страницу. Flash делать не надо, нужны только 5 картинок для слайд шоу по ...
Переделка шаблона с Joomla 1.0.15 на 1.5.15
Есть работающий на Joomla 1.0.15 сайт.
Сайт находится на localhost.
Нужно переделать его шаблон для Joomla 1.5.15.
См. скриншот в приложении.
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