Перерисовка шаблона и верстка главной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки225 просмотров

Здравтвуйте!

Есть шаблон на темплейтмонстре, лого, карта сайта и примерные изображения для анимации. Необходимо доработать шаблон и сверстать главную страницу. Flash делать не надо, нужны только 5 картинок для слайд шоу по темам: бурение скважин, водоснабжение коттеджей, водоподготовка (очистка воды), проводка канализации, установка септиков.

Урл шаблона: http://osc.template-help.com/wt_25705/index.html

CMS: http://www.phpshop.ru/

Карта сайта и лого отправлю позже.

15 лет назад
AntonKondratiev
Антон 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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