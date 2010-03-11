Изменить шаблон osCommerce 3.0a5

Изменить стандартный шаблон oscommerce на такой www.tochtonado.ru

Тематика магазина стройматериалов

- Заменить цвета и шапку, но в принципе jpg-и и сам изменю, можно оставить как на www.tochtonado.ru

- Добавить к товарам поле "количество"

- Сделать регистрацию покупателей для заказов необязательным

- В блоке "Каталог товаров" при наведении курсора на категорию изменять цвет фона, примерно как тут: http://stroymag.com.ua

В принципе все. Буду рад предложениям.

P.S.: Сайт донор (www.tochtonado.ru) кое как стянул с хоста, картинки меню и основной CSS слились, если не получится загрузить, предоставлю.