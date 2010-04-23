Дизайн сайта о теннисе + создание постера

Остался довольным работой Леси. В начале как обычно были разногласия по дизайну, что абсолютно нормально для творческого процесса. Хочу отметить, что Леся обладает очень важным качеством - терпением! Доволен, что для выполнения заказа выбрал именно ее. Дизайн сайта и постер получились очень достойными. Буду рад сотрудничеству и в бедующем. Спасибо.