Необходим редизайн сайта с сохранением существующей верстки предложения и портфели плиз в личку
Веб дизайн
Нужен креативный дизайн для вебсайта, подбор картинок в хедер.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $35
Необходима шапка для сайта.Сайт работает на движке QPLBoard.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Сделать новый дизайн сайта про теннис: сайт, лого, стиль. Дизайн без большого количества графики. Также нарисовать постер на теннисную тематику формата А1. Примерное задание в приложении, детали в личной беседе.Завершен15 лет назад
Здравствуйте. Требуется создать шаблон сайта доски объявлений QPLBoard версии 4.2 .Яркий и запоминающийся дизайн. Просьба отписываться только тем, кто сталкивался с таким шаблоном QPLBoard . Исполнитель ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Изменить стандартный шаблон oscommerce на такой www.tochtonado.ru Тематика магазина стройматериалов - Заменить цвета и шапку, но в принципе jpg-и и сам изменю, можно оставить как на www.tochtonado.ru - Добавить к ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется создать сайт онлайн магазина, в котором будут продаваться книги, диски, электроника и другое. Дизайн магазина по своей концепции должен быть похож на озон.ру, но, естественно, в своем стиле и своей цветовой ...Завершен15 лет назад
- $50
Есть работающий на Joomla 1.0.15 сайт. Сайт находится на localhost. Нужно переделать его шаблон для Joomla 1.5.15. См. скриншот в приложении.Завершен15 лет назад
- $50
Здравтвуйте! Есть шаблон на темплейтмонстре, лого, карта сайта и примерные изображения для анимации. Необходимо доработать шаблон и сверстать главную страницу. Flash делать не надо, нужны только 5 картинок для слайд шоу по ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Вот тут http://jnet.kz/ в разделе наши проекты - разработка сайтов мне не нравится как работы оформлены Надо примерно так http://www.paradigma.kz/index.php?part=site Короче подложка-шаблон должна быть длинненькая. Вы мне даете одну в формате ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Основное направление деятельности салона - Перманентный макияж, Татуаж, Перманентный макияж глаз, Татуаж губ. Сайт будет работать под джумлой, поэтому при разработке нужно учитывать особенности этой CMS. Убедительная просьба - ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт15 лет назад