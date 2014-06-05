Веб дизайн

Вот тут http://jnet.kz/ в разделе наши проекты - разработка сайтов мне не нравится как работы оформлены Надо примерно так http://www.paradigma.kz/index.php?part=site Короче подложка-шаблон должна быть длинненькая. Вы мне даете одну в формате ...