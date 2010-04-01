Сайт дизайн студии

# 1 — $ 50

Будет только 1 победитель.

Фон должен быть -черная лаковая кожа (смотри архив) может под крокодила-может Ваше предложение.

в центре логотип(медаль)логотип есть в исходнике, но нужно сделать логотип как бы глянцевый, золотой.(в дальнейшем этот логотип на сайте будет сделан во флеше)

по бокам должны быть золотые звезды - разделы, по 6 звезд с каждой стороны. При нажатии на раздел появляются под разделы-смотри картинку.

Раздел открывается в центре сайта, как бы поверх медали, но окно должно быть чуть прозрачным.

Пожалуйста пишите свои цены и сроки.