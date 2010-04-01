Сайт дизайн студии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок1369 просмотров
#1$50

Будет только 1 победитель.

Фон должен быть -черная лаковая кожа (смотри архив) может под крокодила-может Ваше предложение.

в центре логотип(медаль)логотип есть в исходнике, но нужно сделать логотип как бы глянцевый, золотой.(в дальнейшем этот логотип на сайте будет сделан во флеше)

по бокам должны быть золотые звезды - разделы, по 6 звезд с каждой стороны. При нажатии на раздел появляются под разделы-смотри картинку.

Раздел открывается в центре сайта, как бы поверх медали, но окно должно быть чуть прозрачным.

Пожалуйста пишите свои цены и сроки.

15 лет назад
4diamonds
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Победитель конкурса

kotyara13
Катя 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
#1
Качество выполнения: быстро, стильно и в самую точку. Спасибо большое. Рекомендую.
Анна, отличный,грамотный заказчик и приятный человек. Оплата- своевременная, была бы рада сотрудничать с ней снова.

Заявки фрилансеров

kotyara13
Катя 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
#1

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