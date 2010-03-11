Сделать дизайн для сайта, желательно знание asp

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Закрыт3 заявки152 просмотра

Дизайн для сайта livescores.com.ua, сайт написан на асп.нет.

весь код самописный без каких либо цмс.

Я отдаю вам коды сайта а вы мне обратно с готовым дизайном, поэтому желательно знания asp.net

ASP.NET
15 лет назад
Paralelity
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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