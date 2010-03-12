Нужно доработать сайт под "Греческую Тематику" На основе шаблона сайта http://www.russianathens.gr/ При необходимости пришлю исходник темплайта (JA Teline III) Требования: 1. Не допускается использование тяжелых бакграундов (более 200кб) ...
Требуется дизайн шаблона форума (Vbulletin)
Требуется дизайн шаблона форума Vbulletin 4.0.2; тематика - дети и материнство. Надо нарисовать и сверстать. Есть готовый логотип в векторе, надо, чтобы он вписался в новый дизайн. В идеале шаблон нужен не только для самого форума, но и для всего vbulletin publishing suite (форум, СМS, блоги).
Указывайте, пожалуйста, примеры работ (именно дизайна форумов) и ваши цены.
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