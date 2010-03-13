Дизайн для сайта (приватно для lesnoibrat)

Во фриланс проектах часто опасался таких исполнителей - которые берут проект и потом просто изчезают, а ты надеешься на них, что всё будет готово. Но Евгений меня твёрдо утвердил что есть качествнные исполнители,которые выполнят всё быстро и в срок. Поэтому благодарю Евгения за то-что меня не "кинул", а выполнил как можно быстрее и качественней.. Спасибо.И расчитываю на дальнейшее сотрудничество... С уважением Иван...