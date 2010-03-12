Нужно доработать сайт под "Греческую Тематику" На основе шаблона сайта http://www.russianathens.gr/ При необходимости пришлю исходник темплайта (JA Teline III) Требования: 1. Не допускается использование тяжелых бакграундов (более 200кб) ...
Редизайн. Флеш.
Речь идет о сайте mtlog.ru
Пожелания заказчика:
По сайту, нам надо изменить название.
Сделать новую картинку. Автомобиль Вольво.
Странички можно оставить прежние, они нас устраивают.
Чтобы первая страничка была яркая, красивая, эффектная.
Клиент капризный, это не первая попытка. Жду предложений по оплате и процедуре.
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