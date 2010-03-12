Редизайн. Флеш.

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Закрыт11 заявок266 просмотров

Речь идет о сайте mtlog.ru

Пожелания заказчика:

По сайту, нам надо изменить название.

Сделать новую картинку. Автомобиль Вольво.

Странички можно оставить прежние, они нас устраивают.

Чтобы первая страничка была яркая, красивая, эффектная.

Клиент капризный, это не первая попытка. Жду предложений по оплате и процедуре.

15 лет назад
drvo
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

CityHallStudio
Менеджер 
41 год
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$450
14 дней

Заявки фрилансеров

CityHallStudio
Менеджер 
41 год
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад

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