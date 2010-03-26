Нужно доработать сайт под "Греческую Тематику" На основе шаблона сайта http://www.russianathens.gr/ При необходимости пришлю исходник темплайта (JA Teline III) Требования: 1. Не допускается использование тяжелых бакграундов (более 200кб) ...
Дизайн сайта свадебного салона
Будет только 1 победитель.
Дизайн должен смотреться аккуратно и лаконично.
Нужен дизайн в слоях
Каталог должен выглядеть так: аватарки одна под другой, справа название фото, ниже описание-смотри архив
Фон должен быть черным, белый эскиз на черном фоне, предположительно должен быть справа.
В шапке " студия свадебного стиля Анны Бажиной"
Разделы:Главная, Каталог, Новости, контакты
Победитель конкурса
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