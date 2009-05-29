Нужен дизайн сайта для игрового сервера Lineage2.
Нарисовать дизайн в духе минимализма
Дизайн сайта фотографа
Ему нравится вот этот http://www.ilyakenzikeyev.com/index2.php
http://www.trash-dress.com/site.php
В общем на главной внизу будет менюшка:
Обо мне
Мои услуги
Фото
Видео
Обратная связь
На главной будет презентация фоток на весь экран
Мои услуги
В разделе фото будут альбомы по темам
Видео - видеоролики
ПОСТ СКРИПТУМ: В духе минимализма, но с элементами классики (в шрифтах, можно кисти взять завитушками)
вот в этом дизайне что то есть http://profoto24.ru/gallery.html#images/photo1.jpg
Вот структура сайта: http://www.weblancer.net/download/projects/21046/site.rar
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать редизайн сайта s f u g n t u . r u и подогнать под него Joomla! Дизайн надо сделать так, что б мне понравилось. Чтоб мне ...Закрыт16 лет назад
Есть исходные дизайны, надо сделать скрины с увеличительной функцией как это делают в шаблонах от Template Monsters Сами дизайны - точнее уменьшенная их копия на сайте http://v24.regado.ru/ Возможно будет предложена иная ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Необходим дизайн (psd-макет) для сайта, а также логотип. Отправляйте свои предложения, предоставлю описание требованийЗавершен16 лет назад
- $250
Надо сделать дизайн интернет магазина бытовой техники! Магазинчик на базе ecshop www.shophd.com.uaЗакрыт16 лет назад
Имеется форум phpbb3 www.stariki.org Требуется разработать шаблон сайта на Joomla или на другой СМС под ключ Интегрировать с имеющимся форумом Проект сообщества " В ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Необходимо сделать коллаж для сайта компании занимающейся продажей высоковольтного оборудования, в основном ЛЭП. Нужна оригинальная идея и исполнение.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $120
На форум необходимо сделать дизайн. Форум на punBB! Пример как на forumok.kiev.ua. Что надо сделать? Главная 1. Верхнюю шапку исходя из наших пожеланий... 2. Таблицы форумов ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $200
Куча народу в конкурсе и 3 работы всего? Здравствуйте, конкурс на дизайн сайта (psd), победителю $200 (или эквивалент). С победителем будет доработан дизайн и следовательно оплачен. Описание: ...Завершен16 лет назад
- $50
Интересует иллюстрация сайта, один векторный рисунок в иллюстраторе. От художника требуется передать и выразить атмосферу автосервиса и автоспорта. Прошу предоставить примеры выполненных работ с указанием задуманной заказчиком тематики. Дальнейшее сотрудничество после просмотра работ. СпасибоДизайн сайтовнет заявокЗакрыт16 лет назад