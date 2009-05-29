Нарисовать дизайн в духе минимализма

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен88 заявок969 просмотров

Дизайн сайта фотографа

Ему нравится вот этот http://www.ilyakenzikeyev.com/index2.php

http://www.trash-dress.com/site.php

В общем на главной внизу будет менюшка:

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На главной будет презентация фоток на весь экран

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В разделе фото будут альбомы по темам

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ПОСТ СКРИПТУМ: В духе минимализма, но с элементами классики (в шрифтах, можно кисти взять завитушками)

вот в этом дизайне что то есть http://profoto24.ru/gallery.html#images/photo1.jpg

Вот структура сайта: http://www.weblancer.net/download/projects/21046/site.rar

PHP
16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ASV-Design
Алексей 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$200
5 дней
Отличная работа, рекомендую
Хороший, адекватный и понимающий заказчик. Никаких вопросов по оплате и предоплате. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ASV-Design
Алексей 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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