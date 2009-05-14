Нужен дизайн сайта для игрового сервера Lineage2.
Проект сообщества " В бой идут одни старики"
Имеется форум phpbb3
Требуется разработать шаблон сайта на Joomla или на другой СМС под ключ
Интегрировать с имеющимся форумом
Проект сообщества " В бой идут одни старики" посвящен игре World of Warcraft
Предпочтительное решение в виде портала
Проект некоммерческий, прошу учитывать при формировании коммерческих предложений
Заявки фрилансеров
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