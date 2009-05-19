Требуется создать шапку для форума. Тематика форума - электротехническая. "Шапка" должна быть размером не более 120px по высоте и 100% ширины(на растяжение) Должна полностью вписаться в стандартный дизайн форума на базе vBulletin. ...
Требуется красивый креативный дизайн для сайта
Требуется красивый дизайн для сайта компании, занимающейся отделкой интерьера камнем.
Подробности при общении...
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