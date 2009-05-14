Здравствуйте! Необходимо нарисовать дизайн сайта + логотип. Нужно нарисовать типа такого дизайна http://www.changemoney.me/

Вместо чемодана монету сделать. Так же логотип нужен будет. Домен exchanger39.ru

Логотип нужно хорошо сделать, там где идут валюты типа WEBMONEY и столбики, это не нужно туда вставляем кнопку красивую ПОЛУЧИТЬ ВАЛЮТУ дальше колонку резерв как там.

P.S. СРОЧНО!!! Сделать нужно сегодня до вечера!!!