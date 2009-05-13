Нужно создать двиг и дизайн на основе любой известной CMS типа http://onona.ukr.net/
Нужен аналогичный дизайн сайта и баннеров
Для интернет-магазина ужен аналогичный дизайн сайта и баннеров только с иной тематикой
ссылки тут:
http://demo.algozone.com/oscommerce/OS03C00321/index.php
http://demo.algozone.com/oscommerce/OS03C00299/index.php
Заявки фрилансеров
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