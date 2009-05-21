Яркая красивая шапка + картинка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка556 просмотров

Необходимо нариcовать шапку для сайта, заданной тематики + статичный баннер.

Ширина шапки должна быть резиновая.

Тематика: Парень, держащий полузаметно в руках бутылку напитка, обнаженная девушка на кровати, все в рамках приличий. Подробности при общении.

Вертикальная картинка: очень красиво разрисовать бутылку алкогольного напитка, хорошо вписав в концепцию дизайна шапки.

Верстка не нужна, только PSD макет.

Сроки - чем быстрее тем лучше.

Без портфолио не надо писать, пожалуйста. Не тратьте время и надежды.

16 лет назад
profitspa
Максим 
66 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

lilyy
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$90
2 дня
Заказ был выполнен на отлично, я действительно удовлетворен работой дизайнера, что бывает довольно редко. Всем советую.
Хороший заказчик, все честно, оплата всрок

Заявки фрилансеров

lilyy
Лилия 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад

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