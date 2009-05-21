Яркая красивая шапка + картинка

Необходимо нариcовать шапку для сайта, заданной тематики + статичный баннер.

Ширина шапки должна быть резиновая.

Тематика: Парень, держащий полузаметно в руках бутылку напитка, обнаженная девушка на кровати, все в рамках приличий. Подробности при общении.

Вертикальная картинка: очень красиво разрисовать бутылку алкогольного напитка, хорошо вписав в концепцию дизайна шапки.

Верстка не нужна, только PSD макет.

Сроки - чем быстрее тем лучше.

Без портфолио не надо писать, пожалуйста. Не тратьте время и надежды.