Сделать скрины

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Закрыт4 заявки292 просмотра

Есть исходные дизайны, надо сделать скрины с увеличительной функцией как это делают в шаблонах от Template Monsters

Сами дизайны - точнее уменьшенная их копия на сайте http://v24.regado.ru/

Возможно будет предложена иная задумка по эффектам - новаторство приветствуется

16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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