Есть исходные дизайны, надо сделать скрины с увеличительной функцией как это делают в шаблонах от Template Monsters

Сами дизайны - точнее уменьшенная их копия на сайте http://v24.regado.ru/

Возможно будет предложена иная задумка по эффектам - новаторство приветствуется