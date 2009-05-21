Разработать дизайн сайта + логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок351 просмотр

Здравствуйте.

Необходим дизайн (psd-макет) для сайта, а также логотип.

Отправляйте свои предложения, предоставлю описание требований

16 лет назад
delmot
Сергей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

c0deX
32 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
16 лет назад
$110
7 дней
С Алексеем сработались с первого дня, учёл все выдвигаемые пожелания, реализовывал их достаточно быстро и качественно. Спасибо!
Работать с Сергеем было легко и приятно. Помогал советами, давал указания. Рекомендую Сергея как грамотного заказчика. От работы только положительные впечатления!

Заявки фрилансеров

c0deX
32 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Коллаж (шапка сайта)

    $20

    Необходимо сделать коллаж для сайта компании занимающейся продажей высоковольтного оборудования, в основном ЛЭП. Нужна оригинальная идея и исполнение.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Конкурс на дизайн сайта

    $200

    Куча народу в конкурсе и 3 работы всего? Здравствуйте, конкурс на дизайн сайта (psd), победителю $200 (или эквивалент). С победителем будет доработан дизайн и следовательно оплачен. Описание: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Иллюстрация сайта

    $50

    Интересует иллюстрация сайта, один векторный рисунок в иллюстраторе. От художника требуется передать и выразить атмосферу автосервиса и автоспорта. Прошу предоставить примеры выполненных работ с указанием задуманной заказчиком тематики. Дальнейшее сотрудничество после просмотра работ. Спасибо

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Яркая красивая шапка + картинка

    $100

    Необходимо нариcовать шапку для сайта, заданной тематики + статичный баннер. Ширина шапки должна быть резиновая. Тематика: Парень, держащий полузаметно в руках бутылку напитка, обнаженная девушка на кровати, все в рамках ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $20

    Надо переделать дизайн готового сайта http://aboutsponsors.narod.ru. Подробности 299114940.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание дизайна эротического портала

    $1000

    В короткие сроки нужно создать дизайн (включая вёрстку в HTML) эротического видеочата. За основу взять cam4vip.com, но дизайн должен быть не хуже, чем на ruscam.com Результат работы должен включать: 1. BMP-макеты ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад