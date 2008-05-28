Нужен дизайн для интернет-магазина на Shop-scripte

Нужно сделать новый дизайн для интернет-магазина пуховых одеял и подушек www.need.com.ua

Требования к дизайну:

1) В дизайне должны преобладать светлые и радостные тона.

2) Дизайн должен быть простым.

3) Рамки блоков и ссылок меню должны быть хорошо заметны.

Желательно чтобы испольнитель взялся за весь комплекс работ от дизайна, до натягивание его на сайт.

Присылайте ссылки где можно посмотреть примеры.

Пишите стоимость и сроки.