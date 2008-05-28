Дизайн для сайта, сделать и поставить

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Закрыт10 заявок283 просмотра

Есть скрипт контекстной рекламы типа http://wmlink.ru , есть хостинг (vps сервер) с доменом, требуется поставить скрипт(инструкция есть) для скрипта сделать дизайн (не стандартный) и настроить по нужны параметром, предлагайте....

17 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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