Нужно сделать новый дизайн для интернет-магазина пуховых одеял и подушек www.need.com.ua Требования к дизайну: 1) В дизайне должны преобладать светлые и радостные тона. 2) Дизайн должен быть простым. ...
Дизайн сайта. Тема: туризм.
Ищется дизайнер, желательно профессионал.
Опыт работы в данной сфере приветствуется.
Тема сайта: турагентство.
Проект довольно крупный и сложный.
Просьба желающим оставлять контакты и предложения непосредственно здесь (в ЛС плиз не пишите).
Новичков в этом деле прошу не беспокоить.
ТЗ вышлю выбранному исполнителю.
Выбранный исполнитель
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