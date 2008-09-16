Дизайн сайта. Тема: туризм.

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок315 просмотров

Ищется дизайнер, желательно профессионал.

Опыт работы в данной сфере приветствуется.

Тема сайта: турагентство.

Проект довольно крупный и сложный.

Просьба желающим оставлять контакты и предложения непосредственно здесь (в ЛС плиз не пишите).

Новичков в этом деле прошу не беспокоить.

ТЗ вышлю выбранному исполнителю.

17 лет назад
skyboom
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$1500
Работа выполнена в срок и на должном уровне. Нареканий нет. Елена, спасибо и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Самый лучший заказчик, с которым мне приходилось работать. Всем рекомендую!

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Leloo
43 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад

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