Дизайн сайта проката скутеров

Аналогично как на сайте http://skuter.taxi058.ru/ также, в светлых тонах, но агрессивно, модно, рассчитано на молодежь.

Приветствуются завитушки, может быть немного граффити и тому подобное. Основной фон белый, шапки шириной 800 не делать.

Окончание конкурса в субботу днем/вечером. По окончанию предоставлю еще время на доработку, если будет нужно.

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Бюджет, к сожалению, низкий 10 usd