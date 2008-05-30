Шапка для юр. фирмы

Здравствуйте.

Требуется сделать простую шапку для сайта юр.фирмы. Логотип дам. Цветовая гамма: желтый как на лого, фон зеленый (что-то около #4D6330).

Что примероно хочется: зеленый фон (возможно градиент), ставим лого, пару картинок (можно книжки, герб или что-то ещё). Меню делать не надо. Сайт будет состоять из одной страницы.

Оплата: Webmoney. Стоимость - 10-15$. Максимум 20. Но все же хочется уложится в 15, т.к. общая стоимость проекта 35$ :-( Если вас не устраивает оплата, то проходите мимо. Просьба сразу стучать в ICQ: 439855786.

Спасибо за внимание.