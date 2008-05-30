Шапка для юр. фирмы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки173 просмотра

Здравствуйте.

Требуется сделать простую шапку для сайта юр.фирмы. Логотип дам. Цветовая гамма: желтый как на лого, фон зеленый (что-то около #4D6330).

Что примероно хочется: зеленый фон (возможно градиент), ставим лого, пару картинок (можно книжки, герб или что-то ещё). Меню делать не надо. Сайт будет состоять из одной страницы.

Оплата: Webmoney. Стоимость - 10-15$. Максимум 20. Но все же хочется уложится в 15, т.к. общая стоимость проекта 35$ :-( Если вас не устраивает оплата, то проходите мимо. Просьба сразу стучать в ICQ: 439855786.

Спасибо за внимание.

17 лет назад
petrov_i
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Исполнитель выполнил всю работу быстро и качественно. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Приятно сотрудничать с Иваном (petrov i): чёткое и ясное ТЗ, помощь в работе, своевременная оплата. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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