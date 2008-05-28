Нужно сделать новый дизайн для интернет-магазина пуховых одеял и подушек www.need.com.ua Требования к дизайну: 1) В дизайне должны преобладать светлые и радостные тона. 2) Дизайн должен быть простым. ...
Создание нового шаблона для сайта ivo.ru
Для сайта на joomla (jostina) www.ivo.ru нужен новый шаблон под ключ. icq 243353119
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