Анимация - движение денег

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок351 просмотр

На существующий сайт нужно добавить следующую анимацию:

человек (рисованная анимация) приносит взнос и после получает доход, т.е. этапы со сделками:

1. Пишет заявление о вступлении в КПС (КПКГ)

2.Заключает договор

3.Делает взнос

4.Ожидает 10 дней

5.Получает назад деньги с процентами в банке

6.Повторно заключает договор.

GIF или flash - решать вам. Меня интересует цена.

Тему смотрите в Яндексе.

17 лет назад
df34td
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

xb0ctella
Имя 
64 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Адекватный человек. Во время работы были некоторые несостыковки, но это из-за несовершенства интернет-общения. С оплатой никаких проблем. Был бы не против работать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

xb0ctella
Имя 
64 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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