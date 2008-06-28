Нужен дизайн и верстка в HTML для сайта магазина женского белья. Требуется разработка макета дизайнаи + сделать базовую верстку общей страницы и титульной. Стили должны позволять программировать любое количство страниц с единным дизайном. ...
Анимация - движение денег
На существующий сайт нужно добавить следующую анимацию:
человек (рисованная анимация) приносит взнос и после получает доход, т.е. этапы со сделками:
1. Пишет заявление о вступлении в КПС (КПКГ)
2.Заключает договор
3.Делает взнос
4.Ожидает 10 дней
5.Получает назад деньги с процентами в банке
6.Повторно заключает договор.
GIF или flash - решать вам. Меня интересует цена.
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