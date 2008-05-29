На существующий сайт нужно добавить следующую анимацию: человек (рисованная анимация) приносит взнос и после получает доход, т.е. этапы со сделками: 1. Пишет заявление о вступлении в КПС (КПКГ) 2.Заключает договор ...
Нарисовать новый дизайн титульной страницы
Здравствуйте
Нужно переделать дизайн титульной страницы сайта www.datingrw.com
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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