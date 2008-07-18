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Завершен4 заявки269 просмотров

Нужно создать форму поиска

Приветствуется фантазия.

Буду ждать ваших заявок со стоимостью и сроками выполнения.

17 лет назад
RomST
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

crackos
Кирилл 
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$25
Кирилл ответственно подощел к заданию, все неточности исправлял быстро. Сотрудничеством я доволен.
Отличный заказчик, правильно ставит свои требования и оперативно отвечает на все вопросы. Сотрудничество было приятным.

Заявки фрилансеров

crackos
Кирилл 
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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