Дизайн для сайта, сделать и поставить

Здравствуйте, задание обычное, нужен дизайн сайту, вот в таком стиле http://zagrebun.ru

оставляйте свои предложения, дизайн нужен для такого сайта, только сделать нестандартное расположение блоков. ICQ 450-540-046 скайп websudy

Пожалуйста указывайте примерные цены и сроки, и не заламывайте цену, такие предложения будут игнорироваться, дизайн сложный не требуется.