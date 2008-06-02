Редизайн сайта на DLE

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок183 просмотра

Необходимо изменить текущий шаблон сайта на dle, а именно:

- сделать из 2х колоночной структуры 3х колоночную (на данный момент все меню сайта справа, часть столбцов перенесем влево)

- Сделать дизайн сайта более "вебдванольным", улучшить юзабилити - увеличить заголовки, изменить расцветку на более приятную глазу, сделать текст более читаемым, сделать более красивый вывод комментариев и т.п.

- Возможно, какой-нибудь другой фон сайта вместо белого(?)

- Ваши доработки. Собственно сайт - uhouse.ru.

Работа - по безопасной сделке.

DLE
17 лет назад
Jack_U
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
17 лет назад
$50
3 дня
Рекомендую. Работа была сделана быстро и качественно, все мои пожелания учтены. Спасибо!
Отличный работодатель, всем доволен. РЕКОМЕНДУЮ сотрудничать! И надеюсь на продожительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Fed_net
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
72 отзыва
17 лет назад

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