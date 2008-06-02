Редизайн сайта на DLE

Необходимо изменить текущий шаблон сайта на dle, а именно:

- сделать из 2х колоночной структуры 3х колоночную (на данный момент все меню сайта справа, часть столбцов перенесем влево)

- Сделать дизайн сайта более "вебдванольным", улучшить юзабилити - увеличить заголовки, изменить расцветку на более приятную глазу, сделать текст более читаемым, сделать более красивый вывод комментариев и т.п.

- Возможно, какой-нибудь другой фон сайта вместо белого(?)

- Ваши доработки. Собственно сайт - uhouse.ru.

Работа - по безопасной сделке.