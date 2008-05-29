Дизайн сайта интернет-провайдера

Есть 2 макета (не в исходниках). Нужно сделать среднее :)+ проявить фантазию. Цена вопроса - 125 у.е. Срок - на завтра на вечер. Жду предложений в формате срок - портфолио - icq. Спасибо. Отписыватся тут - личку не читаю.