Community Videdo Chat от flashcoms,нужно настроить

Есть этот чат:

http://www.flashcoms.com/products/community_video_chat/overview/

нужно задизайнить главную страничку под него. т.е. есть сам скрипт.

нужно сделать index.php красивый, с него будет ссылка на выход в чат.

плюс еще настроить его нужно будет немного.

для дизайна есть уже готовая шапка - нужно будет ее примостить.

выслушаю только людей, которые работали с этим чатом.