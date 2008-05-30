Community Videdo Chat от flashcoms,нужно настроить

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки197 просмотров

Есть этот чат:

http://www.flashcoms.com/products/community_video_chat/overview/

нужно задизайнить главную страничку под него. т.е. есть сам скрипт.

нужно сделать index.php красивый, с него будет ссылка на выход в чат.

плюс еще настроить его нужно будет немного.

для дизайна есть уже готовая шапка - нужно будет ее примостить.

выслушаю только людей, которые работали с этим чатом.

17 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rhema
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

rhema
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    $100

    Нужен редизан сайта с поисковой оптимизацией и добавлением английского языка. www.artearam.com С указанием стоимости работ.

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для DLE 7

    $50

    Необходимо сделать дизайн (ГОТОВЫЙ ШАБЛОН) для CMS DataLife Engine 7.0 можно даже за основу взять какой нибудь готовый шаблон (но само сабой малость изменить, стобы хоть отличался от него) и доделать по требованиям под сайт, ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужна шапка к сайту

    $25

    Нужна Шапка К Сайту, есть уже готовый сделаный дизайн (psd) надо сделать новую шапку изобразить складское оборудование в целом чтобы отоброжало цельно тематику сайта по шапке. Бюджет 25 wmz сроки ваши После ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать два дизайна для разных сайтов

    $500

    Необходимо создать дизайн для сайта коротких ссылок, что нравится из готовых: linkasa.com, b23.ru Второй дизайн необходим для биржы seo статей. Рассмотрю дизайнеров только при наличии портфолио! Не спамьте в ...

    Дизайн сайтов61 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-провайдера

    $125

    Есть 2 макета (не в исходниках). Нужно сделать среднее :)+ проявить фантазию. Цена вопроса - 125 у.е. Срок - на завтра на вечер. Жду предложений в формате срок - портфолио - icq. Спасибо. Отписыватся ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта СПб компании

    $1000

    Необходим современный сайт для Петербургской компании. При взаимной заинтересованности возможно дальнейшее сотрудничество в области обслуживания компании дизайн-проектами. Бюджет может оговариваться в сторону увеличения, но он не большой. Рассматриваются предложения от дизайнеров имеющих опыт в ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн сайта на DLE

    $40

    Необходимо изменить текущий шаблон сайта на dle, а именно: - сделать из 2х колоночной структуры 3х колоночную (на данный момент все меню сайта справа, часть столбцов перенесем влево) - Сделать дизайн ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать дизайн в psd для несложного сатйа

    $10

    Требуется дизайн для несложного сайта, примерный стиль http://zagrebun.ru/, только нестандартное расположение блоков ICQ 450-540-046 скайп webstudy пожалуйста указывайте ссылки на портфолио если есть и сроки

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад