Нужен редизан сайта с поисковой оптимизацией и добавлением английского языка. www.artearam.com С указанием стоимости работ.
Дизайн для DLE 7
Необходимо сделать дизайн (ГОТОВЫЙ ШАБЛОН) для CMS DataLife Engine 7.0 можно даже за основу взять какой нибудь готовый шаблон (но само сабой малость изменить, стобы хоть отличался от него) и доделать по требованиям под сайт, который мне нужен. Наворотов особых нет. Никаких флеш.
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