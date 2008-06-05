Дизайн для DLE 7

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок135 просмотров

Необходимо сделать дизайн (ГОТОВЫЙ ШАБЛОН) для CMS DataLife Engine 7.0 можно даже за основу взять какой нибудь готовый шаблон (но само сабой малость изменить, стобы хоть отличался от него) и доделать по требованиям под сайт, который мне нужен. Наворотов особых нет. Никаких флеш.

DLE
17 лет назад
andryus
Андрей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена быстро, качественно и что самое главное мне понравилось. Благодарю за проделанную работу
Оплата вовремя, задача поставлена чётко. Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    $100

    Нужен редизан сайта с поисковой оптимизацией и добавлением английского языка. www.artearam.com С указанием стоимости работ.

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна шапка к сайту

    $25

    Нужна Шапка К Сайту, есть уже готовый сделаный дизайн (psd) надо сделать новую шапку изобразить складское оборудование в целом чтобы отоброжало цельно тематику сайта по шапке. Бюджет 25 wmz сроки ваши После ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать два дизайна для разных сайтов

    $500

    Необходимо создать дизайн для сайта коротких ссылок, что нравится из готовых: linkasa.com, b23.ru Второй дизайн необходим для биржы seo статей. Рассмотрю дизайнеров только при наличии портфолио! Не спамьте в ...

    Дизайн сайтов61 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-провайдера

    $125

    Есть 2 макета (не в исходниках). Нужно сделать среднее :)+ проявить фантазию. Цена вопроса - 125 у.е. Срок - на завтра на вечер. Жду предложений в формате срок - портфолио - icq. Спасибо. Отписыватся ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта СПб компании

    $1000

    Необходим современный сайт для Петербургской компании. При взаимной заинтересованности возможно дальнейшее сотрудничество в области обслуживания компании дизайн-проектами. Бюджет может оговариваться в сторону увеличения, но он не большой. Рассматриваются предложения от дизайнеров имеющих опыт в ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн сайта на DLE

    $40

    Необходимо изменить текущий шаблон сайта на dle, а именно: - сделать из 2х колоночной структуры 3х колоночную (на данный момент все меню сайта справа, часть столбцов перенесем влево) - Сделать дизайн ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать дизайн в psd для несложного сатйа

    $10

    Требуется дизайн для несложного сайта, примерный стиль http://zagrebun.ru/, только нестандартное расположение блоков ICQ 450-540-046 скайп webstudy пожалуйста указывайте ссылки на портфолио если есть и сроки

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта, сделать и поставить

    Здравствуйте, задание обычное, нужен дизайн сайту, вот в таком стиле http://zagrebun.ru оставляйте свои предложения, дизайн нужен для такого сайта, только сделать нестандартное расположение блоков. ICQ 450-540-046 скайп websudy Пожалуйста ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать форму поиска

    Нужно создать форму поиска Приветствуется фантазия. Буду ждать ваших заявок со стоимостью и сроками выполнения.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад