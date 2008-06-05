Дизайн для DLE 7

Необходимо сделать дизайн (ГОТОВЫЙ ШАБЛОН) для CMS DataLife Engine 7.0 можно даже за основу взять какой нибудь готовый шаблон (но само сабой малость изменить, стобы хоть отличался от него) и доделать по требованиям под сайт, который мне нужен. Наворотов особых нет. Никаких флеш.