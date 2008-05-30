Нужен редизан сайта с поисковой оптимизацией и добавлением английского языка. www.artearam.com С указанием стоимости работ.
Нужен дизайн сайта. Только личная встреча. Москва.
Нужен дизайнер, способный сделать дизайн на подобии http://www.supcourt.ru/mainpage.php для сайта юридической компании.
Требования к кандидату:
Он должен жить в Москве – нужна личная встреча.
Готовность работать «до победного конца», выполнить все пожелания заказчика.
Прорисовка не только главной страницы, но так же разработка дизайна внутренних страниц и флеш-заставки.
Внимание к деталям.
Быстрое исполнение заказа.
Портфолио и достаточно большой опыт работы дизайнером.
Мы гарантируем оплату в 10000 – 15000 рублей за всю работу.
Заказ срочный, уже в воскресенье должен быть найден кандидат, так что, кому интересно, сразу отписывайтесь мне в личку со своим портфолио и (желательно) телефоном.
ВНИМАНИЕ: только для дизайнеров, способных быть в Москве в понедельник-вторник.
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