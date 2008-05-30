Нужен дизайн сайта. Только личная встреча. Москва.

Нужен дизайнер, способный сделать дизайн на подобии http://www.supcourt.ru/mainpage.php для сайта юридической компании.

Требования к кандидату:

Он должен жить в Москве – нужна личная встреча.

Готовность работать «до победного конца», выполнить все пожелания заказчика.

Прорисовка не только главной страницы, но так же разработка дизайна внутренних страниц и флеш-заставки.

Внимание к деталям.

Быстрое исполнение заказа.

Портфолио и достаточно большой опыт работы дизайнером.

Мы гарантируем оплату в 10000 – 15000 рублей за всю работу.

Заказ срочный, уже в воскресенье должен быть найден кандидат, так что, кому интересно, сразу отписывайтесь мне в личку со своим портфолио и (желательно) телефоном.

ВНИМАНИЕ: только для дизайнеров, способных быть в Москве в понедельник-вторник.