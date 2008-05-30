Задача тривиальная, по визитке (логотип и цветовая схема на визитке в векторе), нужно сделать простенький дизайн сайта визитки. Бюджет не большой, но и работы на пол часа-час. После этого проекта будут рассматриваться варианты долгосрочного сотрудничества уже с реальными ценами.