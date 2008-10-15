Дизайн интернет-магазина на VirtueMart

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок1039 просмотров

Был хороший дизайнер. Может из-за нехватки времени, может еще по каким-то причинам не захотел довести дело до конца (дизайн сайта 1c-sales.ru).

Необходима работа следующего рода:

1) оценить недостатки в дизайне и удобстве использования

2) оценить трудозатраты и, что самое важное, сроки выполнения работы.

Принимаются предложения от имеющих опыт подобной работы для joomla+VirtueMart

Joomla
17 лет назад
GoraChitich
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

sjoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$800
Фрилансер вновь порадовал отличной работой. Дизайн и вёрстка, сделаны качественно и в срок, как и предыдущие работы. Будете работать с Симоном - не пожалеете.
В очередной раз, успешо завершили работу. Адекватная оценка и четко изложение ТЗ - залог хорошего результата. Спасибо.
first_heaven
Ника 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
$350
15 дней
Работа не выполнена. Фрилансер ведет себя неадекватно. Оценки опытных дизайнеров игнорирует. Сроки были затянуты. Вместо двух недель работа делалась 3 недели. Предлагалось потянуть еще недельку. Результат "работы" можно посмотреть вот тут: http://weblancer.net/forum/themes/6615.html?page=1#84678 Предоплату 50% возвращать не хочет, потому что считает, что работа выполнена и выглядит великолепно. Обсуждение создавшейся ситуации тут: http://weblancer.net/forum/themes/6633.html?page=1#84799 Осторожнее работайте с этим человеком. Возможно мошенник. Предоплату не вернет, даже если ничего не сделает, сославшись на потраченное время. Продолжение комментария 24.06.08, 21:02. Предоплату не вернула, помахала ручкой. Вдобавок облила грязью меня и пользователей фриланса, делавших комментарии к её работам на форуме. Свою ветку удалила с изображением свой работы. Дабы не позориться. Уважаемые заказчики! Проверяйте данные этого человека, портфолио могут быть не её, вобщем, кидала.

Заявки фрилансеров

sjoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
first_heaven
Ника 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Community Videdo Chat от flashcoms,нужно настроить

    Есть этот чат: http://www.flashcoms.com/products/community_video_chat/overview/ нужно задизайнить главную страничку под него. т.е. есть сам скрипт. нужно сделать index.php красивый, с него будет ссылка на выход в чат. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поправить 300 сайтов

    Есть 300 сайтов. Практически каждый имеет свой дизайн и содержит 50-1000 страниц. Задача: 1. Поправить дизайн. Убрать рекламу, лишние ссылки, Структура: HTML файл с верхней частью дизайна ...

    HTML
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    $50

    Задача тривиальная, по визитке (логотип и цветовая схема на визитке в векторе), нужно сделать простенький дизайн сайта визитки. Бюджет не большой, но и работы на пол часа-час. После этого проекта будут рассматриваться варианты долгосрочного сотрудничества ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен дизайн сайта. Только личная встреча. Москва.

    $500

    Нужен дизайнер, способный сделать дизайн на подобии http://www.supcourt.ru/mainpage.php для сайта юридической компании. Требования к кандидату: Он должен жить в Москве – нужна личная встреча. Готовность работать «до победного конца», выполнить ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для DLE 7

    $50

    Необходимо сделать дизайн (ГОТОВЫЙ ШАБЛОН) для CMS DataLife Engine 7.0 можно даже за основу взять какой нибудь готовый шаблон (но само сабой малость изменить, стобы хоть отличался от него) и доделать по требованиям под сайт, ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужна шапка к сайту

    $25

    Нужна Шапка К Сайту, есть уже готовый сделаный дизайн (psd) надо сделать новую шапку изобразить складское оборудование в целом чтобы отоброжало цельно тематику сайта по шапке. Бюджет 25 wmz сроки ваши После ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать два дизайна для разных сайтов

    $500

    Необходимо создать дизайн для сайта коротких ссылок, что нравится из готовых: linkasa.com, b23.ru Второй дизайн необходим для биржы seo статей. Рассмотрю дизайнеров только при наличии портфолио! Не спамьте в ...

    Дизайн сайтов61 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-провайдера

    $125

    Есть 2 макета (не в исходниках). Нужно сделать среднее :)+ проявить фантазию. Цена вопроса - 125 у.е. Срок - на завтра на вечер. Жду предложений в формате срок - портфолио - icq. Спасибо. Отписыватся ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад