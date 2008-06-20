Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок423 просмотра

Нужно сделать дизайн сайта (главная + две вторых).

Дизайн должен быть чем "богаче" тем лучше.

Портфолио!

17 лет назад
itartweb
125 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

Выбранный исполнитель

s-lazarev
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$100
Работал над дизайном до победного! И Победил. Отлично поработали с Сергеем. В дальнейшем так же будем сотрудничать. 10 баллов в +.

Заявки фрилансеров

s-lazarev
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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