Редизайн под ключ

# Исходя из представленной предыдущей работы, описал еще более развернуто. Нужен класс в дизайне, а не поделки 19-летнего!

# Первая часть оплаты будет только по предоставлению первых набросков дизайна первой страницы, можно в плохом качестве сжатия,

# небольшого размера, но чтобы был сразу виден класс и опыт человека, что берется за работу. Надеюсь меня все поймут,

# я деньги не печатаю, к сожалению...

########################################

# Поскольку перечень работ не маленький, соотвественно время работы может варьироваться от недели до одного месяца, но с

# постоянным общением и предоставлением выполненных работ.

########################################

Наименование сайта; Описание

----------------------------------------

[oftheday.ru] vs Жизнь Одного Автора - Of The Day *RU

Цитатник моей жизни. Моих стихов, мыслей и признаний. Уголок самого себя, откровений и свободы!

~~

Домен: http://www.oftheday.ru

О желаемом дизайне сайта

-----------------------------------

01. Сайт НЕ должен быть не уникальным, похожим, взятым по аналогии и иметь аналогии с какими-либо шаблоном(ами)! (будет проверяться по ходу работы)

02. Дизайн должен быть запоминающийся, иметь свой неповторимый стиль оформления

03. Стиль сайта должен быть WEB 2.0 (крупные элементы, яркие цвета, отражения и т.д. сопутствующие элементы данного стиля)

04. Дизайн сайта должен следовать его тематике: литература, стихи, мысли о жизни, философия

05. Нужен светлый эффектный дизайн

06. Категории и Страницы сайта должны по разному оформлены и находиться не рядом, страницы это Архив сайта, Об авторе и т.д.

07. На сайте будет top10 наименований записей по голосованию посетителей, нужно оформить, чтобы выделялось из всего сайта, будует наименование записи и кол-во звезд отданных за нее, так же % рейтинга в цифрах

08. На сайте, на главной странице, должно быть место под текст описывающий тематику сайта, SEO

09. Прорисованные графические уникальные элементы сайта

10. Основное информативное поле сайта должно быть 960px по горизонтали

11. Чтобы было графически выделено запланированное место под будущую рекламу и статистику

~~

# Центральное выравнивание

# Небольшое количество колонок

# Выделение областей цветом

# Четкие логотипы

# Крупный текст

# Крупный вводный текст

# Яркие цвета

# 3D Эффекты

# Градиенты

# Отражения

# Оригинальные иконки

########################################

Реклама на сайте

-----------------------

01. Размер 468х60: максимум один

02. Размер 88х31: от двух до трех

~~

* - реклама не должна нарушал целостности стиля страницы

01, 02 - в частности и на странице 404-ой ошибки

# Логотип

# -----------

# Как я себе представляю логотип. Для начала думаю стоит рассказать что я люблю и о чем сайт. А именно, на сайте, большая его

# часть представляет собой сборник моих собственных стихов и остальная часть моих мыслей, философия жизни и обзоры происходящего

# со мной и во круг меня. Посколько мне уже не 15 и даже не 20 лет, рассказать и поделиться всегда есть чем. В жизни я люблю,

# кроме литературы, музыки и конечно работы (IT специалист), я очень люблю детей, в хорошем смысле конечно, было бы круто если

# на сайте они присутствовали, не перетягивая на себя весь смысл сайта естественно, как например сделано мной сейчас на

# действующем сайте. Логотип должен быть достаточно емким и способным уместится на рекламе и возможно на визитке в будущем.

# Примерный текст на нем, если понадобится можно увидеть в начале данного технического задания. Так же отмечу, цвета должны

# быть яркие, сочетающиеся (как и во всем сайта собственно), приятные на глаз.

########################################

Что придется оформлять

--------------------------------

01. Основной дизайн сайта

02. Почтовую форму

03. Форму добавления комментариев к записям

04. Вывод предпросмотра записей

05. Полный вид записи

06. Вывод комментариев к записи

07. Логотип сайта

08. Баннеры сайта, должен присутствовать логотип

09. Форма поиска

10. Форма авторизации (логнин/пароль)

11. Форма подписки на новости с сайта

12. Облако тегов (не оформлять, но вписать в дизайн как неотъемлемая его часть)

13. Всего тринадцать страниц

~~

02 - будут поля: имя, электронный адрес, текст сообщения, проверочный код CAPCHA

05 - вместе с комментариями. разница с 04 пунктом в том, что нет ссылки на комментарии, их кол-во

08 - четыре баннера, 88х31 (анимация/статика); 468х60 (анимация/статика); разные по оформлению (анимационный гиф)

04, 07, 09, 10 - будет на всех страницах сайта

Запись на сайте

--------------------

01. Наименование записи (ссылка)

02. Дата записи

03. Метка записи

04. Имя категории в которой находится запись (ссылка)

05. Количество комментариев к записи (ссылка)

06. Текст самой записи

07. Место для голосования записи

08. В полной версии записи, под ней нужно предусмотреть место для копирайта или баннера 468х60

Страницы для оформления

-----------------------------------

01. Главная страница сайта

02. Страница записи с комментариями

03. Постоянная страница сайта

04. Архив сайта (sitemap)

05. Страница с почтовой формой

06. Страница 404-ой ошибки

07. Шесть страниц категорий сайта, оформлять придется только вывод информации

08. Страница при успешной отправке почты

404 страница ошибки

---------------------------

01. На данной странице не должно находиться управления сайтом (меню, и т.д. юзабилити)

02. Текст должен быть по центру страницы

03. Страница должна быть оформлена отдельно, не отходя при этом от стиля всего сайта

04. Под наименованием ошибки, будет 2-3 ссылки для дальнейшего использования сайтом

Комментарии к записи

----------------------------

01. Вид комментариев в виде форума (пример: http://www.oftheday.ru/135.html#comments)

02. Наименование имени автора

03. Электронный адрес автора

04. Контрольный вопрос "антибот" (сколько будет 5+3 =)

05. Текст самого комментария

06. Чекбокс на подписку на новые комментарии

07. Должны быть кликабельные смайлы

~~

Комментарии автора сайта должны иметь отдельный вид отображения