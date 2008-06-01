Дизайн сайта проката скутеров

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки381 просмотр

Дизайн сайта проката скутеров

17 лет назад
imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад
$100
4 дня
Всё сделано прекрасно. Дизайн стильный и качественный. Работа выполнилась с учетом всех требований и в срок.
Четкое ТЗ, всё понятно и подробно написано. Приятно было сотрудничать с Иваном. Оплату произвел моментально, что не могло не порадовать =) Рекомендую!
Atmosfera
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$25
3 дня
Интеграция дизайна в html сделана качественно и очень быстро.
Точная постановка задачи, оплата в срок, рекомендую

Заявки фрилансеров

suave
Ана 
45 лет
19 лет в сервисе
Была
16 лет назад
33 отзыва(-1)
17 лет назад
Atmosfera
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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