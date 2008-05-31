Дизайн сайта в стеклянном стиле

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Закрыт33 заявки523 просмотра

Добрый день.

Нужно сделать сайт для хостинг компании applyhost.ru ( стиль и лого apply.ru ). Стиль дизайна - стеклянный microsoft.ru

Пишите цены и сроки.

Предложения слать ТОЛЬКО [email protected] с темой "ДИЗАЙН APPLYHOST"

17 лет назад
alex_gall
Алексей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Dam1an
Design 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
31 отзыв(-1)
17 лет назад
$250

Заявки фрилансеров

Dam1an
Design 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
31 отзыв(-1)
17 лет назад

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