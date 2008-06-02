Несложный логотип для форума фокусов

Нужно придумать и создать в фотошопе или иллюстраторе логотип для сайта http://magicclub.su/

Логотип будет находиться в левом верхнем углу форума на месте логотипа Invision Power Board.

По стилю логотип должен быть похожим на логотип от форума - то есть никаких ярких цветастых решений не нужно, логотип должен быть в бело-голубых-синих тонах, может быть стоит просто обыграть имя сайта Magic Club с какой-нибудь иконкой слева от надписи.

Бюджет - максимум 50wmz.

Оплачиваю после получения логотипа. Формы оплаты: wmz, wmr или яндекс-деньгами.

Также оставляю положительный отзыв.

Все вопросы и предложения можно обсудить со мной по icq: 455-665-444