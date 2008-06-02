Несложный логотип для форума фокусов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок430 просмотров

Нужно придумать и создать в фотошопе или иллюстраторе логотип для сайта http://magicclub.su/

Логотип будет находиться в левом верхнем углу форума на месте логотипа Invision Power Board.

По стилю логотип должен быть похожим на логотип от форума - то есть никаких ярких цветастых решений не нужно, логотип должен быть в бело-голубых-синих тонах, может быть стоит просто обыграть имя сайта Magic Club с какой-нибудь иконкой слева от надписи.

Бюджет - максимум 50wmz.

Оплачиваю после получения логотипа. Формы оплаты: wmz, wmr или яндекс-деньгами.

Также оставляю положительный отзыв.

Все вопросы и предложения можно обсудить со мной по icq: 455-665-444

17 лет назад
AlekartRu
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$30
1 день
Всё отлично.
Отличный заказчик! Приятно работать!

Заявки фрилансеров

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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